UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Желтый" COVID-сертификат запустили в "Дие": как его получить

Автор: Мария Кучерявец

В Украине для привитых первой дозой вакцины в приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Их могут получить пока пользователи iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дия".

Как сгенерировать "желтый" COVID-сертификат в приложении

  • обновить приложение "Дия" до последней версии в AppStore;
  • нажать "Услуги", после чего "COVID-сертификаты", а затем "Получить сертификат";
  • подписать согласие на передачу персональных данных Дия.Подписью.

После проведенных выше операций, "Дия" начнет поиск информации о вакцинации в реестрах, и как только он будет найден - сертификат сразу появится в приложении.

В "Дие" также отмечают, что в ближайшее время для пользователей Android также появится возможность получения таких COVID-сертификатов, пока ожидается подтверждение от Google Plaу.

Напомним, что запуск "желтых" COVID-сертификатов состоялся сегодня, 24 сентября.

Добавим, что COVID-сертификаты можно получить и распечатать на портале "Дия" - украинцам объяснили алгоритм.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинацииДия