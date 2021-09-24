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"Жовтий" COVID-сертифікат запустили в "Дії": як його отримати

Автор: Марія Кучерявець

В Україні для щеплених першою дозою вакцини в додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Їх можуть отримати поки користувачі iOS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Як згенерувати "жовтий" COVID-сертифікат у додатку

  • оновити застосунок "Дія" до останньої версії в AppStore;
  • натиснути "Послуги", після чого "COVID-сертифікати", а потім "Отримати сертифікат";
  • підписати згоду на передання персональних даних Дія.Підписом.

Після проведених вище операцій, "Дія" почне пошук інформації щодо вакцинації в реєстрах, і як тільки його буде знайдено - сертифікат одразу з'явиться в застосунку.

У "Дії" також зазначають, що найближчим часом для користувачів Android також з'явиться можливість отримання таких COVID-сертифікатів, наразі очікується підтвердження від Google Plaу.

Нагадаємо, що запуск "жовтих" COVID-сертифікатів відбувся сьогодні, 24 вересня.

Додамо, що COVID-сертифікати можна отримати і видрукувати на порталі "Дія" - українцям пояснили алгоритм.

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сертификат вакцинацииДія