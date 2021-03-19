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Жесткий карантин в Чернигове пока не планируют вводить

Автор: Анастасия Рокитна

В Чернигове наблюдается рост количества больных COVID-19, но мощности городских больниц справляются. В городе пока не будут вводить жесткий карантин.

Об этом секретарь городского совета Александр Ломако написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В ковидных отделениях городских больниц заняты 196 коек с 430 имеющихся, что составляет около 45%.

"По состоянию на сейчас оснований для жесткого карантина в городе нет. Если ситуация резко не изменится", - отметил он.

Отметим, Чернигов находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, завтра в Киеве вводят строгие карантинные ограничения, они продлятся по 9 апреля включительно.

Также в Сумах решили ввести двухнедельный "тайм-аут", чтобы избежать попадания в "красную" зону карантина.

РБК-Украина писало, что дополнительные карантинные ограничения вводит и Полтава.

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Новости Украины КарантинЧернигов
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