Жесткий карантин в Чернигове пока не планируют вводить

В Чернигове наблюдается рост количества больных COVID-19, но мощности городских больниц справляются. В городе пока не будут вводить жесткий карантин.

Об этом секретарь городского совета Александр Ломако написал на своей странице в Facebook .

Он рассказал, что всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В ковидных отделениях городских больниц заняты 196 коек с 430 имеющихся, что составляет около 45%.

"По состоянию на сейчас оснований для жесткого карантина в городе нет. Если ситуация резко не изменится", - отметил он.

Отметим, Чернигов находится в "оранжевой" зоне карантина.