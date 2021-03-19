Жорсткий карантин в Чернігові поки не планують вводити

У Чернігові спостерігається зростання кількості хворих COVID-19, але потужності міських лікарень справляються. В місті поки не будуть вводити жорсткий карантин.
Про це секретар міської ради Олександр Ломако написав на своїй сторінці у Facebook.
Він розповів, що всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією. В ковідних відділеннях міських лікарень зайнято 196 ліжок з 430 наявних, що складає близько 45%.
"Станом на зараз підстав для жорсткого карантину в місті немає. Якщо ситуація різко не зміниться", - зазначив він.
Зазначимо, Чернігів перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.
Нагадаємо, завтра в Києві вводять сурові карантинні обмеження, вони триватимуть до 9 квітня включно.
Також у Сумах вирішили запровадити двотижневий "тайм-аут", щоб уникнути потрапляння в "червону" зону карантину.
РБК-Україна писало, що додаткові карантинні обмеження вводить і Полтава.