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Жителей Индии призывают готовиться к новой волне COVID-19

Новина українською → Индия, Четверг 06 мая 2021 07:53
Жителей Индии призывают готовиться к новой волне COVID-19 Фото: Индию ожидает еще одна волна Covid-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителей Индии призывают готовиться к новой волне коронавируса. Об этом заявил научный советник правительства, профессор Виджай Рагхаван.

Об этом пишет издание ThePrint.

По его словам, третья волна пандемии Covid-19 в Индии неизбежна, а сейчас страна переживает вторую волну.

"Фаза 3 неизбежна, учитывая высокий уровень циркулирующего вируса, но неясно, в каких временных рамках это произойдет. Мы должны быть готовы всеми способами бороться с этим", - сказал Виджай Рагхаван.

Он отметил, что первая волна коронавируса в Индии была побеждена осторожностью людей и приобретением иммунитета.

При этом втора вторая волна, которую наблюдают теперь, оказалась более опасна, потому что вирус стал более устойчивым и возникли новые его виды в результате повышения иммунитета.

"Опасные штаммы лучше адаптируются, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы предотвратить распространение вируса, очень важно", - отметил он.

Он подчеркнул, что вакцины работают против всех вариантов коронавируса и это поможет снизить заболеваемость. Также он отметил, что правительству были даны подробные инструкции о способах разрыва цепочки передачи вируса.

Напомним, во всем мире наблюдают прирост новых случаев COVID-19. Это длится уже две недели.

Ранее сообщалось, что делегация Индии на саммите G7 ушла на самоизоляцию. У двух членов обнаружили коронавирус.

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