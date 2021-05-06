Жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі COVID-19

Житель Індій закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу. Про це заявив науковий радник уряду, професор Віджай Рагхаван.

За його словами, третя хвиля пандемії Covid-19 в Індії неминуча, а зараз країна переживає другу хвилю.

"Фаза 3 неминуча, враховуючи високий рівень циркулюючого вірусу, але неясно, в яких часових рамках це відбудеться. Ми повинні бути готові всіма способами боротися з цим", - сказав Віджай Рагхаван.

Він зазначив, що перша хвиля коронавірусу в Індії була переможена обережністю людей і придбанням імунітету.

При цьому друга хвиля, яку спостерігають тепер, виявилася більш небезпечна, тому що вірус став більш стійким і виникли нові його види в результаті підвищення імунітету.

" Небезпечні штами краще адаптуються, тому все, що ми можемо зробити, щоб запобігти поширенню вірусу, дуже важливо", - зазначив він.