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Жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі COVID-19

Новость на русском → Індія, Четвер 06 травня 2021 07:53
Жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі COVID-19 Фото: Індію очікує ще одна хвиля Covid-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Житель Індій закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу. Про це заявив науковий радник уряду, професор Віджай Рагхаван.

Про це пише видання ThePrint.

За його словами, третя хвиля пандемії Covid-19 в Індії неминуча, а зараз країна переживає другу хвилю.

"Фаза 3 неминуча, враховуючи високий рівень циркулюючого вірусу, але неясно, в яких часових рамках це відбудеться. Ми повинні бути готові всіма способами боротися з цим", - сказав Віджай Рагхаван.

Він зазначив, що перша хвиля коронавірусу в Індії була переможена обережністю людей і придбанням імунітету.

При цьому друга хвиля, яку спостерігають тепер, виявилася більш небезпечна, тому що вірус став більш стійким і виникли нові його види в результаті підвищення імунітету.

"Небезпечні штами краще адаптуються, тому все, що ми можемо зробити, щоб запобігти поширенню вірусу, дуже важливо", - зазначив він.

Він підкреслив, що вакцини працюють проти всіх варіантів коронавірусу і це допоможе знизити захворюваність. Також він зазначив, що уряду були дані докладні інструкції про способи розриву ланцюжка передачі вірусу.

Нагадаємо, по всьому світу спостерігають приріст нових випадків COVID-19. Це триває вже два тижні.

Раніше повідомлялося, що делегація Індії на саміті G7 пішла на самоізоляцію. У двох членів виявили коронавірус.

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