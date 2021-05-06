Жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі COVID-19
Житель Індій закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу. Про це заявив науковий радник уряду, професор Віджай Рагхаван.
Про це пише видання ThePrint.
За його словами, третя хвиля пандемії Covid-19 в Індії неминуча, а зараз країна переживає другу хвилю.
"Фаза 3 неминуча, враховуючи високий рівень циркулюючого вірусу, але неясно, в яких часових рамках це відбудеться. Ми повинні бути готові всіма способами боротися з цим", - сказав Віджай Рагхаван.
Він зазначив, що перша хвиля коронавірусу в Індії була переможена обережністю людей і придбанням імунітету.
При цьому друга хвиля, яку спостерігають тепер, виявилася більш небезпечна, тому що вірус став більш стійким і виникли нові його види в результаті підвищення імунітету.
"Небезпечні штами краще адаптуються, тому все, що ми можемо зробити, щоб запобігти поширенню вірусу, дуже важливо", - зазначив він.
Він підкреслив, що вакцини працюють проти всіх варіантів коронавірусу і це допоможе знизити захворюваність. Також він зазначив, що уряду були дані докладні інструкції про способи розриву ланцюжка передачі вірусу.
Нагадаємо, по всьому світу спостерігають приріст нових випадків COVID-19. Це триває вже два тижні.
Раніше повідомлялося, що делегація Індії на саміті G7 пішла на самоізоляцію. У двох членів виявили коронавірус.