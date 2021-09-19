Жителям Англии предложат третью дозу COVID-вакцины на следующей неделе

Жителям Англии предложат третью дозу вакцины от коронавируса уже со следующей недели. Предполагается, что приглашения на бустер-инъекции получат около 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Около 1,5 миллиона человек получат доступ к Национальной службе бронирования вакцин со следующей недели. Уже с понедельника приглашения на ревакцинацию будут разосланы тем, кто имеет право

Напомним, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от заразного штамма "Дельта". Об этом заявили в Израиле.

Ранее сообщалось, что третья доза вакцины от коронавируса может понадобиться для полной вакцинации. Об этом заявили в США.