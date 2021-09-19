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Жителям Англии предложат третью дозу COVID-вакцины на следующей неделе

Автор: Наталья Скороход

Жителям Англии предложат третью дозу вакцины от коронавируса уже со следующей недели. Предполагается, что приглашения на бустер-инъекции получат около 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Около 1,5 миллиона человек получат доступ к Национальной службе бронирования вакцин со следующей недели. Уже с понедельника приглашения на ревакцинацию будут разосланы тем, кто имеет право

Moderna.

Напомним, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от заразного штамма "Дельта". Об этом заявили в Израиле.

Ранее сообщалось, что третья доза вакцины от коронавируса может понадобиться для полной вакцинации. Об этом заявили в США.

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