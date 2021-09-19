Жителям Англії запропонують третю дозу COVID-вакцини наступного тижня

Жителям Англії запропонують третю дозу вакцини від коронавірусу вже з наступного тижня. Передбачається, що запрошення на бустер-ін'єкції отримають близько 1,5 мільйона осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Близько 1,5 мільйона людей отримають доступ до національної служби бронювання вакцин з наступного тижня. Вже з понеділка запрошення на ревакцинацію будуть розіслані тим, хто має право
Moderna.
Нагадаємо, що третья доза вакцини від коронавірусу захищає від заразного штаму "Дельта". Про це заявили в Ізраїлі.
Раніше повідомлялося, що третя доза вакцини від коронавірусу може знадобитися для повної вакцинації. Про це заявили в США.