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Жителям Англії запропонують третю дозу COVID-вакцини наступного тижня

Автор: Наталья Скороход

Жителям Англії запропонують третю дозу вакцини від коронавірусу вже з наступного тижня. Передбачається, що запрошення на бустер-ін'єкції отримають близько 1,5 мільйона осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Близько 1,5 мільйона людей отримають доступ до національної служби бронювання вакцин з наступного тижня. Вже з понеділка запрошення на ревакцинацію будуть розіслані тим, хто має право

Moderna.

Нагадаємо, що третья доза вакцини від коронавірусу захищає від заразного штаму "Дельта". Про це заявили в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що третя доза вакцини від коронавірусу може знадобитися для повної вакцинації. Про це заявили в США.

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