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В Житомире ослабили ограничения для кафе и ресторанов

Автор: Анастасия Рокитна

Исполнительный комитет городского совета Житомира согласовал размещение открытых площадок 16-м кафе и ресторанам. Это будет разрешено два месяца.

Об этом сообщает местное издание "Рупор Житомира".

Предпринимателей обяжут соблюдать противоэпидемические правила и размещать площадки исключительно в пределах фасада заведения.

"Предприниматели должны лишь подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они прорабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом году, когда пандемия только началась", - заявил городской глава Сергей Сухомлин.

Также среди требований - озеленение территории летней террасы и небрендированные мебели из натуральных материалов.

Напомним, Житомир не ограничивал работу городского транспорта, несмотря на то, что с 3 марта вся область в "красной зоне" адаптивного карантина. Отметим, что в этой зоне разрешена работа кафе и ресторанов только "на вынос".

Ранее сообщалось, что местная власть Сум может ввести жесткий карантин. Локдаун могут ввести в случае отсутствия на этой неделе уменьшения заболеваемости COVID-19.

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