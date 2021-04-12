У Житомирі послабили обмеження для кафе та ресторанів

Виконавчий комітет міської ради Житомира погодив розміщення відкритих майданчиків 16-м кафе та ресторанам. Це буде дозволено два місяці.
Підприємців зобов’яжуть дотримуватися протиепідемічних правил та розміщувати майданчики виключно у межах фасаду закладу.
"Підприємці мають лише подати заявку на розміщення та ескіз майданчика. Вже подано 53 заявки, вони опрацьовуються. Такий алгоритм діяв і минулоріч, коли пандемія тільки почалась", - заявив міський голова Сергій Сухомлин.
Також серед вимог - озеленення території літньої тераси та небрендовані меблі з натуральних матеріалів.
Нагадаємо, Житомир не обмежував роботу міського транспорту, незважаючи на те, що з 3 березня вся область в "червоній зоні" адаптивного карантину. Зазначимо, що в цій зоні дозволено роботу кафе та ресторанів тільки "на виніс".
Раніше повідомлялось, що місцева влада Сум може ввести жорсткий карантин. Локдаун можуть ввести у разі відсутності на цьому тижні зменшення захворюваності на COVID-19.