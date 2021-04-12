У Житомирі послабили обмеження для кафе та ресторанів

Виконавчий комітет міської ради Житомира погодив розміщення відкритих майданчиків 16-м кафе та ресторанам. Це буде дозволено два місяці.

Підприємців зобов’яжуть дотримуватися протиепідемічних правил та розміщувати майданчики виключно у межах фасаду закладу.

"Підприємці мають лише подати заявку на розміщення та ескіз майданчика. Вже подано 53 заявки, вони опрацьовуються. Такий алгоритм діяв і минулоріч, коли пандемія тільки почалась", - заявив міський голова Сергій Сухомлин.

Також серед вимог - озеленення території літньої тераси та небрендовані меблі з натуральних матеріалів.