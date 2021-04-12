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У Житомирі послабили обмеження для кафе та ресторанів

Автор: Анастасія Рокитна

Виконавчий комітет міської ради Житомира погодив розміщення відкритих майданчиків 16-м кафе та ресторанам. Це буде дозволено два місяці.

Про це повідомляє місцеве видання "Рупор Житомира".

Підприємців зобов’яжуть дотримуватися протиепідемічних правил та розміщувати майданчики виключно у межах фасаду закладу.

"Підприємці мають лише подати заявку на розміщення та ескіз майданчика. Вже подано 53 заявки, вони опрацьовуються. Такий алгоритм діяв і минулоріч, коли пандемія тільки почалась", - заявив міський голова Сергій Сухомлин.

Також серед вимог - озеленення території літньої тераси та небрендовані меблі з натуральних матеріалів.

Нагадаємо, Житомир не обмежував роботу міського транспорту, незважаючи на те, що з 3 березня вся область в "червоній зоні" адаптивного карантину. Зазначимо, що в цій зоні дозволено роботу кафе та ресторанів тільки "на виніс".

Раніше повідомлялось, що місцева влада Сум може ввести жорсткий карантин. Локдаун можуть ввести у разі відсутності на цьому тижні зменшення захворюваності на COVID-19.

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