Житомирская область выходит из "красной" зоны карантина

В Украине сократили "красную" зону карантина, выведя из нее Житомирскую область. Она покидает эту зону с 5 мая.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступает в силу с 5 мая.
"Применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Между тем, в Черкасской области превышают показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций. Эта область на грани попадания в "красную" зону.
В "красной" зоне карантина 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.