Житомирська область виходить з "червоної" зони карантину

В Україні скоротили "червону" зону карантину, вивівши з неї Житомирську область. Вона покидає цю зону з 5 травня.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно набуває чинності з 5 травня.
"Застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, у Черкаській області перевищують показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль - рівень госпіталізацій. Ця область на межі потрапляння в "червону" зону.
У "червоній" зоні карантину 7 областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.