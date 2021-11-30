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У 15 областях України однією дозою вакцинувалися вже більше 40% дорослих, - KSE

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 12:17
У 15 областях України однією дозою вакцинувалися вже більше 40% дорослих, - KSE Фото: вакцинація в Україні триває (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Однією дозою вакцини щеплені вже понад 40% дорослих українців у 15 областях України. Вакцинація проводилася в більшості регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка.

"Вже 15 регіонів України вакцинували понад 40% дорослого населення хоча б однією дозою. Це вже більше половини регіонів України", - розповів він.

Варто відзначити, що у вівторок, 30 листопада, в Київській школі економіки заявили, що шість областей готові покинути "червону" зону карантину. Рішення щодо виходу регіонів з "червоної" зони буде залежати від того, коли буде збиратися комісія ТЕБ і НС.

Нагадаємо, Віктор Ляшко назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину.

Відзначити, у" червоній " зоні продовжує перебувати більше половини областей України.

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