У 15 областях України однією дозою вакцинувалися вже більше 40% дорослих, - KSE
Однією дозою вакцини щеплені вже понад 40% дорослих українців у 15 областях України. Вакцинація проводилася в більшості регіонів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка.
"Вже 15 регіонів України вакцинували понад 40% дорослого населення хоча б однією дозою. Це вже більше половини регіонів України", - розповів він.
Варто відзначити, що у вівторок, 30 листопада, в Київській школі економіки заявили, що шість областей готові покинути "червону" зону карантину. Рішення щодо виходу регіонів з "червоної" зони буде залежати від того, коли буде збиратися комісія ТЕБ і НС.
Нагадаємо, Віктор Ляшко назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину.
Відзначити, у" червоній " зоні продовжує перебувати більше половини областей України.