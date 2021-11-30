RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У 15 областях України однією дозою вакцинувалися вже більше 40% дорослих, - KSE

Автор: Ольга Белей

Однією дозою вакцини щеплені вже понад 40% дорослих українців у 15 областях України. Вакцинація проводилася в більшості регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка.

"Вже 15 регіонів України вакцинували понад 40% дорослого населення хоча б однією дозою. Це вже більше половини регіонів України", - розповів він.

Варто відзначити, що у вівторок, 30 листопада, в Київській школі економіки заявили, що шість областей готові покинути "червону" зону карантину. Рішення щодо виходу регіонів з "червоної" зони буде залежати від того, коли буде збиратися комісія ТЕБ і НС.

Нагадаємо, Віктор Ляшко назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину.

Відзначити, у" червоній " зоні продовжує перебувати більше половини областей України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус