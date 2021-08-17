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Більше 80% померлих від коронавірусу в Україні - це люди старше 60 років, - МОЗ

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 17:14
Більше 80% померлих від коронавірусу в Україні - це люди старше 60 років, - МОЗ Фото: в Україні більше 80% померлих від коронавірусу-люди старше 60 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Понад 80% померлих від коронавірусу в Україні - це люди старше 60 років. Причому чим старша людина, тим вище ризик смерті від раку. Єдиний спосіб захисту від інфекції - вакцинація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 у віці старше 60 років", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ звернули увагу, що ці дані вказують на те, що літні люди знаходяться в найвищій зоні ризику від коронавірусу. "Причому чим старша людина, тим вище цей ризик", - уточнили у відомстві.

За даними Міністерства, серед померлих від коронавірусу частка людей у віці 60-69 років становить 29% (15 533 людини), а у віці понад 70 років - 52% (28 033).

"Єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків і смерті від COVID - 19 - це вакцинація", - додали в МОЗ, нагадавши, що вакцинація від коронавірусу в Україні безкоштовна і добровільна.

Нагадаємо, епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується - критичне становище з коронавірусом спостерігається вже в 16 регіонах.

Відзначити, в Україні за минулу добу підтверджено 890 випадків зараження коронавірусом.

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