Апарат Міграційної служби припинив прийом громадян через спалах коронавірусу

У Державній міграційній службі України відбулася спалах коронавірусу. У зв'язку з цим апарат Міграційної служби припинив прийом громадян.

Про це повідомили в прес-службі ДМСУ.

Зараз в будівлі апарату Міграційної служби проводяться дезінфекційні заходи.

"У зв'язку з захворюванням працівників апарату Державної міграційної служби України з 23.09.2020 припинено прийом громадян, а також обмежений доступ у приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 9", - повідомили у ДМСУ.

Раніше РБК-Україна писало, що коронавірусом захворів перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.

Також повідомлялося, що Україна може піти на національний локдаун. Це може відбутися як до 25 жовтня, так і після.

Як відзначили в Держспоживслужбі, в Україні на піку захворюваності коронавірусом очікується від 3 до 5 тисяч нових випадків щодня.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 3372 випадку коронавірусу. Всього в країні з початку пандемії захворіли понад 180 тисяч осіб, понад 100 тисяч з яких залишаються активними. При цьому третю добу поспіль в країні фіксують рекорди за кількістю випадків одужання від COVID-19.