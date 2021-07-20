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В Австралії коронавірус "Дельта" набирає обертів: карантин оголосили кілька штатів

Автор: Наталья Скороход

В Австралії штат Вікторія і Новий Південний Уельс оголосили про карантин. Таке рішення прийняла влада через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільш густонаселений штат Австралії Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, бореться з найбільшим спалахом COVID-19. Там загальне число випадків захворюваності перевищує 1400. У зв'язку з цим влада штату оголосила про ізоляцію протягом тижня. У Сіднеї карантин продовжать на п'ять днів.

"Ми спостерігаємо більше госпіталізацій, більше надходжень до відділень інтенсивної терапії, більше людей на апаратах штучної вентиляції легенів - ми повинні зупинити поширення COVID", - заявив головний лікар штату Новий Південний Уельс Керрі чант.

У штаті Вікторія карантин повинен був закінчитися ввечері у вівторок, проте влада заявила, що блокування необхідно продовжити ще на сім днів.

"Є ще не зупинені ланцюжки передачі, про які ми не знаємо, і якщо б ми відкрилися, ми б побачили, як швидко це протікає", - сказав прем'єр Вікторії Деніел Ендрюс.

Він зазначив, що коронавірус поширюється дуже швидко і обмеження можуть врятувати ситуацію.

"Швидкість, з якою це поширювалося у вікторіанській спільноті, підтверджує, що ми вчинили правильно, обмежуючись, а також, на жаль, підтверджує, що нам потрібно більше часу", - зазначив він.

Нагадаємо, що карантин у Південному Уельсі оголошували і раніше. Там заблокували відразу три великих міста.

Раніше повідомлялося, що у частині Австралії вводять карантин через коронавірус "Дельта".

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