В Австралії виявили другий випадок тромбозу після щеплення вакциною AstraZeneca

Пацієнтка наразі перебуває на лікуванні в медзаклад, її стан стабільний.

Група з дослідження безпеки вакцин у понеділок дійшла висновку, що "нещодавно зареєстрований випадок тромбозу, ймовірно, пов'язаний з вакцинацією".

Глава TGA Джон Скеррітт сказав журналістам у Канберрі, що діагноз жінки "ускладнений деякими іншими станами".

Цей випадок тромбозу є другим в Австралії, що, як припускається, може бути пов'язаний з вакциною AstraZeneca. Перший випадок виявили у 44-річного чоловіка із Мельбурна на початку квітня.

У вівторок Австралія також зафіксувала 910-ту смерть від коронавірусу - першу з 19 жовтня. Помер 80-річний чоловік з COVID-19.