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В Австралії схвалили бустери з 16 років

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Австралія, П'ятниця 28 січня 2022 07:28
В Австралії схвалили бустери з 16 років Фото: в Австралії схвалили бустери з 16 і 17 років (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралійський регулятор схвалив бустерні дози вакцин від коронавірусу для людей з 16 і 17 років. При цьому влада закликає населення якнайшвидше отримати бустери, щоб уникнути спалаху "Омікрона" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Управління терапевтичних товарів Австралії (TGA) заявило, що схвалило вакцину Pfizer від коронавірусу для використання в якості бустерної вакцини у молоді у віці 16-17 років.

Як саме молоді люди зможуть отримати бустерні щеплення, поки не уточнюють. Подробиці надасть пізніше консультативна група з вакцинації країни.

Останнім часом в Австралії збільшилася кількість інфікованих через поширення штаму "Омікрон" приблизно до 2,4 мільйона. З них близько 2 мільйонів нових випадків було виявлено за останні чотири тижні.

При цьому Австралія входить до числа країн, найбільш активно вакцинованих від коронавірусу. Там більше 93% дорослого населення отримали подвійну дозу вакцини від COVID-19, і близько 35% людей старше 18 років отримали бустерні дози. Також на початку місяця в Австралії дозволили вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років.

Нагадаємо, що бустерні дози схвалили для молоді Великобританії. Вакцинація 16-річних почалася на цьому тижні.

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