В Австралії схвалили бустери з 16 років
Австралійський регулятор схвалив бустерні дози вакцин від коронавірусу для людей з 16 і 17 років. При цьому влада закликає населення якнайшвидше отримати бустери, щоб уникнути спалаху "Омікрона" в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Управління терапевтичних товарів Австралії (TGA) заявило, що схвалило вакцину Pfizer від коронавірусу для використання в якості бустерної вакцини у молоді у віці 16-17 років.
Як саме молоді люди зможуть отримати бустерні щеплення, поки не уточнюють. Подробиці надасть пізніше консультативна група з вакцинації країни.
Останнім часом в Австралії збільшилася кількість інфікованих через поширення штаму "Омікрон" приблизно до 2,4 мільйона. З них близько 2 мільйонів нових випадків було виявлено за останні чотири тижні.
При цьому Австралія входить до числа країн, найбільш активно вакцинованих від коронавірусу. Там більше 93% дорослого населення отримали подвійну дозу вакцини від COVID-19, і близько 35% людей старше 18 років отримали бустерні дози. Також на початку місяця в Австралії дозволили вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років.
Нагадаємо, що бустерні дози схвалили для молоді Великобританії. Вакцинація 16-річних почалася на цьому тижні.