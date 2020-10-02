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Байден отримав результат тесту на коронавірус

Автор: Дмитро Левицький

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримав результат тесту на коронавірус. Результат негативний.

Про це він повідомив сам на сторінці у Twitter.

Байден робив тест на коронавірус разом зі своєю дружиною після того, як у президента США підтвердили COVID-19.

"Я радий повідомити, що ми з Джилл (Байден - ред.) отримали негативний результат на COVID-19. Сподіваюся, це послужить нагадуванням: носи маску, дотримуйся соціальної дистанції та мий руки", - наголосив він.

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Нагадаємо, сьогодні у Трампа та його дружини діагностували захворювання на COVID-19. Днями американський президент брав участь у дебатах з Байденом.

Як писало РБК-Україна, спочатку коронавірус підтвердили у радниці Трампа, яка супроводжувала американського лідера на дебатах.

Додамо, у Білому домі розповіли про стан Трампа після підтвердження у нього COVID-19.

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Новини України КоронавірусДжозеф БайденСполучені Штати Америки