Білорусь на кордоні відкриє пункти вакцинації для українців. Пропонує "Супутник V"

За його словами, на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорювалося це питання. Лукашенко зазначив, що в європейських країнах спостерігається високий ажіотаж на вакцину "Супутник V" і нібито іноземці намагаються потрапити на вакцинацію до Білорусі.

"Ми домовилися з президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там відповідні намети, якщо треба. У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей з території Польщі, Литви та інших держав. І особливо України. Там же наші люди живуть, однією мовою розмовляємо. І надати їм допомогу у вакцинуванні", - зазначив Лукашенко.