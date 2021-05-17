RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Білорусі вже завтра почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID

Автор: РБК-Україна

У Білорусі з 18 травня почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID. Такий документ буде платним.

Про це пише портал TUT.BY.

Повідомляється, що поки інформація про видачу сертифікатів з'явилася тільки на сайті 32-ої міської клінічної поліклініки Мінська. Згідно з оголошенням, з 18 травня щеплені білоруси зможуть отримати документ, що підтверджує проведення вакцинації проти COVID-19. При цьому вартість сертифіката стане відома лише завтра.

Також уточнюється, що сертифікати будуть видаватися тільки тим, хто пройшов вакцинацію саме в цій лікарні. Отримати його можна буде протягом року з моменту введення другої дози.

При цьому повідомляється, що в інших поліклініках Мінська, де проводять вакцинацію, поки не видаватимуть сертифікати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня. При цьому вони будуть повністю синхронізовані з європейськими та міжнародними сертифікатами, щоб вакциновані українці могли їздити за кордон.

Також стало відомо, що Хорватія першою в ЄС успішно випробувала європейський COVID-паспорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьсертификатывакцинація