У Білорусі вже завтра почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID

У Білорусі з 18 травня почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID. Такий документ буде платним.
Про це пише портал TUT.BY.
Повідомляється, що поки інформація про видачу сертифікатів з'явилася тільки на сайті 32-ої міської клінічної поліклініки Мінська. Згідно з оголошенням, з 18 травня щеплені білоруси зможуть отримати документ, що підтверджує проведення вакцинації проти COVID-19. При цьому вартість сертифіката стане відома лише завтра.
Також уточнюється, що сертифікати будуть видаватися тільки тим, хто пройшов вакцинацію саме в цій лікарні. Отримати його можна буде протягом року з моменту введення другої дози.
При цьому повідомляється, що в інших поліклініках Мінська, де проводять вакцинацію, поки не видаватимуть сертифікати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня. При цьому вони будуть повністю синхронізовані з європейськими та міжнародними сертифікатами, щоб вакциновані українці могли їздити за кордон.
Також стало відомо, що Хорватія першою в ЄС успішно випробувала європейський COVID-паспорт.