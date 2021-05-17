В Беларуси уже завтра начнут выдавать сертификаты вакцинации от COVID

В Беларуси с 18 мая начнут выдавать сертификаты вакцинации от COVID. Такой документ будет платным.
Об этом пишет портал TUT.BY.
Сообщается, что пока информация о выдаче сертификатов появилась только на сайте 32-ой городской клинической поликлиники Минска. Согласно объявлению, с 18 мая привитые белорусы смогут получить документ, подтверждающий проведение вакцинации против COVID-19. При этом стоимость сертификата станет известна только завтра.
Также уточняется, что сертификаты будут выдаваться только тем, кто прошел вакцинацию именно в этой больнице. Получить его можно будет в течение года с момента введения второй дозы.
При этом сообщается, что в других поликлиниках Минска, где проводят вакцинацию, пока не будут выдавать сертификаты.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля. При этом они будут полностью синхронизированы с европейскими и международными сертификатами, чтобы вакцинированные украинцы могли ездить за границу.
Также стало известно, что Хорватия первой в ЕС успешно испытала европейский COVID-паспорт.