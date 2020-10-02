RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Білому домі виявили два нових випадки COVID-19

Автор: РБК-Україна

В Білому домі зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом. Після того як COVID-19 підтвердили у президента США Дональда Трампа, його оточення здає тести на коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що позитивний результат тесту отримав журналіст, який працює в пулі.

Популярні новини

Нагадаємо, сьогодні у Трампа та його дружини діагностували захворювання COVID-19. Днями американський президент брав участь у дебатах з Байденом.

Коронавірусом заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента Сполучених Штатів на дебатах з Джо Байденом.

Крім того, у Білому домі розповіли про стан Дональда Трампа після підтвердження у нього COVID-19. Також стало відомо, що Майк Помпео і Майк Пенс отримали негативні тести на коронавірус. Також тестування пройшли дочка Трампа - Іванка і її чоловік.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиБілий дімКоронавірус