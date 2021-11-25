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Бізнес зобов'язали зчитувати COVID-сертифікати через "Дію": як це зробити

Автор: Марія Кучерявець

Уряд зобов'язав представників закладів зчитувати сертифікати COVID-вакцинації через "Дію". Для цього необхідно авторизуватися у додатку та виконати декілька кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

Вказано, що для того, аби перевірити дійсність документа за QR-кодом, не потрібно жодних сканерів, рідерів чи іншого обладнання, а лише смартфон.

Щоб просканувати COVID-сертифікат, потрібно:

  1. авторизуватися в застосунку "Дія";
  2. натиснути на іконку QR у верхньому правому кутку екрана;
  3. навести камеру на QR-код сертифіката клієнта;

Зазначимо, що вчора уряд ввів штрафи за неналежну перевірку сертифікатів вакцинації.

Тепер їх необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність.

За це порушення передбачено штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, вчора в Україні змінили правила адаптивного карантину.

Додамо, що уряд в чотири рази скоротив термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів.

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сертифікат вакцинаціїДія