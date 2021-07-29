Блінкен зустрівся з главою ВООЗ: говорили про походження COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Блінкен підтвердив, що США підтримують плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень походження COVID-19, в тому числі в Китаї. Як відомо, ця країна відмовилася від додаткових перевірок лабораторій та ринків на своїй території.

"Він (Блінкен, - ред.) підкреслив необхідність того, щоб наступний етап (розслідування пандемії, - ред.) був своєчасним, заснованим на фактах, прозорим, керованим експертами і вільним від втручання", - йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Як відомо, перші випадки COVID-19 були зареєстровані в китайському місті Ухань в грудні 2019 року. Китай неодноразово відкидав теорії про те, що вірус просочився з однієї з його лабораторій.