Блінкен зустрівся з главою ВООЗ: говорили про походження COVID-19
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейті. Сторони обговорили плани подальшого вивчення Походження коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Блінкен підтвердив, що США підтримують плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень походження COVID-19, в тому числі в Китаї. Як відомо, ця країна відмовилася від додаткових перевірок лабораторій та ринків на своїй території.
"Він (Блінкен, - ред.) підкреслив необхідність того, щоб наступний етап (розслідування пандемії, - ред.) був своєчасним, заснованим на фактах, прозорим, керованим експертами і вільним від втручання", - йдеться в заяві Держдепартаменту США.
Як відомо, перші випадки COVID-19 були зареєстровані в китайському місті Ухань в грудні 2019 року. Китай неодноразово відкидав теорії про те, що вірус просочився з однієї з його лабораторій.
Нагадаємо, раніше ВООЗ вимагала контролю над лабораторіями в Китаї. Це необхідно для того, щоб з'ясувати причину походження коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ і допомагати в розслідуванні по коронавірусу. Це засудили в США.