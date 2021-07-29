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Блінкен зустрівся з главою ВООЗ: говорили про походження COVID-19

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США, Четвер 29 липня 2021 03:14
Блінкен зустрівся з главою ВООЗ: говорили про походження COVID-19 Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейті. Сторони обговорили плани подальшого вивчення Походження коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Блінкен підтвердив, що США підтримують плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень походження COVID-19, в тому числі в Китаї. Як відомо, ця країна відмовилася від додаткових перевірок лабораторій та ринків на своїй території.

"Він (Блінкен, - ред.) підкреслив необхідність того, щоб наступний етап (розслідування пандемії, - ред.) був своєчасним, заснованим на фактах, прозорим, керованим експертами і вільним від втручання", - йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Як відомо, перші випадки COVID-19 були зареєстровані в китайському місті Ухань в грудні 2019 року. Китай неодноразово відкидав теорії про те, що вірус просочився з однієї з його лабораторій.

Нагадаємо, раніше ВООЗ вимагала контролю над лабораторіями в Китаї. Це необхідно для того, щоб з'ясувати причину походження коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ і допомагати в розслідуванні по коронавірусу. Це засудили в США.

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