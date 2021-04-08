"Червону" зону карантину розширюють: як будуть їздити поїзди
"Укрзалізниця" опрацює формат обмежень у Запорізькій та Хмельницькій областях, які з 9 квітня віднесені до "червоної" зони. Поки потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Разом з тим, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області "Укрзалізниця" з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області.
"Приміські поїзди, які проходять транзитом через регіон, посадку/висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть", - написав він.
У Запорізькій області приміські поїзди на даний час курсують без змін.
Нагадаємо, на тлі загрози локдауну влада Запоріжжя вирішили посилити карантинні обмеження.
Крім того, раніше в Кабінеті міністрів назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.