"Червону" зону карантину розширюють: як будуть їздити поїзди

"Укрзалізниця" опрацює формат обмежень у Запорізькій та Хмельницькій областях , які з 9 квітня віднесені до "червоної" зони. Поки потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Разом з тим, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області "Укрзалізниця" з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області.

"Приміські поїзди, які проходять транзитом через регіон, посадку/висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть", - написав він.

У Запорізькій області приміські поїзди на даний час курсують без змін.