У більшості округів у США спостерігається високий рівень передачі COVID-19, - CDC

У більшості округів США спостерігається високий рівень передачі COVID-19. Про це попередили центри з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними CDC, в 66,6% округів США рівень передачі COVID-19 досить високий і швидкість передачі зросла до 63,4% станом на вівторок.

В цілому, 49,9% округів США мають сильно високі показники передачі COVID-19 серед населення, а 16,7% мають просто високі показники.

Суттєва передача означає, що в цих округах зафіксовано не менше 50 нових випадків на 100 000 осіб за останні сім днів. Висока передача означає, що зафіксовано понад 100 випадків на 100 000 осіб за останній тиждень.

CDC також рекомендує всім учням, вчителям і персоналу в школах від дитячого садка до 12-го класу носити маски, незалежно від того, чи були вони вакциновані чи ні.