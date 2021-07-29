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У більшості округів у США спостерігається високий рівень передачі COVID-19, - CDC

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США, Четвер 29 липня 2021 01:22
У більшості округів у США спостерігається високий рівень передачі COVID-19, - CDC Фото: у більшості округів США спостерігається висока передача COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У більшості округів США спостерігається високий рівень передачі COVID-19. Про це попередили центри з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними CDC, в 66,6% округів США рівень передачі COVID-19 досить високий і швидкість передачі зросла до 63,4% станом на вівторок.

В цілому, 49,9% округів США мають сильно високі показники передачі COVID-19 серед населення, а 16,7% мають просто високі показники.

Суттєва передача означає, що в цих округах зафіксовано не менше 50 нових випадків на 100 000 осіб за останні сім днів. Висока передача означає, що зафіксовано понад 100 випадків на 100 000 осіб за останній тиждень.

CDC також рекомендує всім учням, вчителям і персоналу в школах від дитячого садка до 12-го класу носити маски, незалежно від того, чи були вони вакциновані чи ні.

Число випадків коронавірусу в США зростає через дуже заразний варіант "Дельта". Зараз цей штам становить понад 80% від усіх випадків коронавірусу в США.

Нагадаємо, що у США повернули маски. Їх рекомендують носити навіть тим, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що вакциновані люди можуть передавати"Дельта"-штам коронавірусу.

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