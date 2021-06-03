У Британії повністю вакцинували від COVID половину дорослого населення

Половина дорослого населення Великої Британії наразі вже отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. При цьому три чверті дорослих отримали перший укол.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр з питань вакцинації у Британії Надхім Захаві.

Вчора було оголошено, що три чверті дорослих у Великобританії отримали свій перший укол.

"Ще одна важлива віха сьогодні. 50% всіх дорослих у Великобританії отримали захист у вигляді двох доз. Дякую геніальній команді. Ми продовжуємо", - написав міністр.

Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

Міністр з питань вакцинації Надхім Захаві 30 травня також заявив, що рішення про остаточне скасування локдауну в Англії 21 червня буде прийнято після оцінки даних про зараження, госпіталізацію, вакцинацію та нові варіанти коронавірусу. Влада хоче бути переконаною в доцільності скасування обмежень.

27 травня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наразі зарано говорити, чи припиняться обмеження 21 червня. Уряд розробив дорожню карту для Англії, але Джонсон попередив, що швидко поширюваний індійський варіант коронавірусу B.1.617.2 створює ризик для цього плану.

При цьому прем'єр переконаний, що кроки, спрямовані на полегшення локдауну, які вже зроблені, були правильними, але подальше послаблення буде залежати від того, наскільки вакцинація допоможе у боротьбі із цим варіантом COVID.