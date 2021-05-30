У Британії вакцинацію від COVID можуть зробити обов'язковою для медиків

Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

Про це сказав міністр з питань вакцинації Надхім Захаві, передає Sky News.

"Будь-який відповідальний уряд повинен провести дебати, обміркувати, як ми маємо захистити найбільш вразливі групи, переконавшись, що ті, хто доглядає за ними, вакциновані", - сказав міністр. Він зазначив, що є прецедент, коли хірурги роблять щеплення від гепатиту В, а тому така ідея має право на життя.