В Британии вакцинацию от COVID могут сделать обязательной для медиков

Правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.
Об этом сказал министр по вопросам вакцинации Надхим Захави, передает Sky News.
"Любое ответственное правительство должно провести дебаты, обдумать, как мы должны защитить наиболее уязвимые группы, убедившись, что те, кто ухаживает за ними, вакцинированы", - сказал министр.
Он отметил, что есть прецедент, когда хирурги делают прививку от гепатита В, а потому такая идея имеет право на жизнь.
Министр по вопросам вакцинации Надхим Захави 30 мая также заявил, что решение об окончательной отмене локдауна в Англии 21 июня будет принято после оценки данных о заражении, госпитализации, вакцинации и новых вариантах коронавируса. Власть хочет быть убежденной в целесообразности отмены ограничений.
27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока рано говорить, прекратятся ли ограничения 21 июня. Правительство разработало дорожную карту для Англии, но Джонсон предупредил, что быстро распространяемый индийский вариант коронавируса B.1.617.2 создает риск для этого плана.
При этом премьер убежден, что шаги, направленные на облегчение локдауна, которые уже сделаны, были правильными, но дальнейшее снижение будет зависеть от того, насколько вакцинация поможет в борьбе с этим вариантом COVID.