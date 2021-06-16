У Британії зафіксували найбільшу з лютого кількість нових випадків COVID

Велика Британія 16 червня повідомила про 9055 зафіксованих за минулу добу випадків COVID-19, що є найвищим щоденним показником з лютого. За останню добу від коронавірусу в країні померло 9 осіб.

У вівторок ще 190 033 люди отримали першу дозу вакцини проти COVID, загальне число - 42 021 089. Також 230 666 отримали другий укол, 30 440 373 зараз повністю вакциновані у Великобританії.

Минулий антирекорд з лютого було зафіксовано у вівторок - 7673 випадків та 10 смертей за попередню добу.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок раніше повідомив, що у Великій Британії скасування локдауну під загрозою зриву через новий Delta-варіант коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні. Він зазначив, що єдиним порятунком від нового коронавірусу може бути повна вакцинація населення. При цьому, жителі повинні отримати дві вакцини.

Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

Міністр з питань вакцинації Надхім Захаві 30 травня також заявив, що рішення про остаточне скасування локдауну в Англії 21 червня буде прийнято після оцінки даних про зараження, госпіталізацію, вакцинацію та нові варіанти коронавірусу. Влада хоче бути переконаною в доцільності скасування обмежень.