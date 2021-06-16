В Британии зафиксировали наибольшее с февраля число новых случаев COVID

Великобритания 16 июня сообщила о 9055 зафиксированных за минувшие сутки случаев COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем с февраля. За последние сутки от коронавируса в стране умерло 9 человек.

Во вторник еще 190 033 люди получили первую дозу вакцины против COVID, общее число - 42 021 089. Также 230 666 получили второй укол, 30 440 373 сейчас полностью вакцинированы в Великобритании.

Прошлый антирекорд с февраля был зафиксирован во вторник - 7673 случаев и 10 смертей за предыдущие сутки.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ранее сообщил, что в Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва из-за нового Delta-вариант коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране. Он отметил, что единственным спасением от нового коронавируса может быть полная вакцинация населения. При этом, жители должны получить две вакцины.

Правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

Министр по вопросам вакцинации Надхим Захави 30 мая также заявил, что решение об окончательной отмене локдауна в Англии 21 июня будет принято после оценки данных о заражении, госпитализации, вакцинации и новых вариантах коронавируса. Власть хочет быть убежденной в целесообразности отмены ограничений.