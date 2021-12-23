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Чи буде посилення карантину на Новий рік: відповідь МОЗ

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи збираються посилювати карантин на новорічні та різдвяні свята через штам "Омікрон". Наразі введення додаткових обмежень не планується.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон".

Як пояснив виданню головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, будь-які зміни карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації у країні та світі.

"На новорічні та різдвяні свята додаткові заходи щодо посилення карантину не передбачаються. Проте будь-які зміни в карантинних правилах залежатимуть від епідемічної ситуації в країні та світі", - сказав Кузін.

Нагадаємо, за прогнозом керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченка, усі регіони України вийдуть із "червоної" зони цього року.

Додамо, раніше у Київській школі економіки заявляли, що новий штам "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року.

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