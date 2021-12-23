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Будет ли ужесточение карантина на Новый год: ответ Минздрава

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон". Сейчас введение дополнительных ограничений не планируется.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма"Омикрон".

Как пояснил изданию главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

"На новогодние и рождественские праздники дополнительные меры по усилению карантина не предусматриваются. Однако любые изменения в карантинных правилах будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире", - сказал Кузин.

Напомним, по прогнозу руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, все регионы Украины выйдут из "красной" зоны в этом году.

Добавим, ранее в Киевской школе экономики заявляли, что новый штамм "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

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