Буковель відкривається, названа дата

Гірськолижний курорт "Буковель" почне приймати туристів з 10 квітня. Кількість працюючих підйомників і трас буде збільшуватися поступово.

Про це повідомив співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко в Facebook.

Він зазначив, що Прикарпаття вийшло з "червоної зони" карантину і курорт відновлює роботу. "Завтра (10 квітня, -ред) Буковель буде відкритий для туристів", - написав Шевченко. За його словами, в перші дні працюватимуть три підйомника - 1, 2 і 7. Поступово їх кількість, як і гірськолижних спусків та інших об'єктів курорту, буде збільшуватися. "Приїжджайте в Карпати і насолоджуйтеся чистим гірським повітрям", - додав він.