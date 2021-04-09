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Буковель відкривається, названа дата

Автор: РБК-Україна

Гірськолижний курорт "Буковель" почне приймати туристів з 10 квітня. Кількість працюючих підйомників і трас буде збільшуватися поступово.

Про це повідомив співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко в Facebook.

Він зазначив, що Прикарпаття вийшло з "червоної зони" карантину і курорт відновлює роботу. "Завтра (10 квітня, -ред) Буковель буде відкритий для туристів", - написав Шевченко.

За його словами, в перші дні працюватимуть три підйомника - 1, 2 і 7. Поступово їх кількість, як і гірськолижних спусків та інших об'єктів курорту, буде збільшуватися. "Приїжджайте в Карпати і насолоджуйтеся чистим гірським повітрям", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 10 квітня "червона зона" карантину в Івано-Франківську перестане діяти. Але в регіоні залишаться в силі карантинні обмеження "жовтої зони". РБК-Україна детально розписала, які саме.

Відзначимо, що "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину. Заборона на продаж квитків тут діяв з 26 лютого.

До цього стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів між Львовом і Рівне. Регіональні поїзда з зупинками в Підзамче, Бродах, Дубно та Здолбунові почали рух з 9 квітня.

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