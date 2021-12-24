RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бустерна доза має продовжувати термін дії COVID-сертифіката, - Кузін

Автор: Сергей Новиков

Бустерна доза вакцини від коронавірусу має продовжувати термін дії COVID-сертифіката. Але поки невідомо, на який саме термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

"Ревакцинальна доза вакцини, за логікою ЄС, повинна продовжувати термін дії сертифіката. Це зараз предмет переговорів, як це буде відображатися в "Дії", але бустерна доза повинна продовжувати дію сертифіката", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні обговорюється питання того, на скільки буде продовжуватися COVID-сертифікат. При цьому він уточнив, що якщо мова йде про додаткову дозу для певних категорій, то в такому випадку сертифікат не буде продовжуватися.

"Третя додаткова доза вакцини проти COVID-19 вводиться для того, щоб сформувалася повноцінна імунна відповідь. Тому сертифікат не доцільно продовжувати, тому що, по суті, ми лише досягаємо того рівня імунітету, який заявлено в інструкції про використання вакцин, або під час клінічних досліджень", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може скоротити термін дії COVID-сертифікатів за прикладом Євросоюзу з 12 до 9 місяців.

Міністерство охорони здоров'я вже дозволило бустерні дози, але поки тільки для медиків і працівників інтернатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинаціїКоронавірусВакцинація