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Бустерная доза должна продлевать срок действия COVID-сертификата, - Кузин

Автор: Сергей Новиков

Бустерная доза вакцины от коронавируса должна продлевать срок действия COVID-сертификата. Но пока неизвестно, на какой именно срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".

"Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлевать срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отображаться в "Дие", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата", - отметил он.

По его словам, на сегодня обсуждается вопрос того, на сколько будет продлеваться COVID-сертификат. При этом он уточнил, что если речь идет о дополнительной дозе для определенных категорий, то в таком случае сертификат не будет продлеваться.

"Третья дополнительная доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат не целесообразно продлевать, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин, или во время клинических исследований", - добавил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может сократить срок действия COVID-сертификатов по примеру Евросоюза с 12 до 9 месяцев.

Министерство здравоохранения уже разрешило бустерные дозы, но пока только для медиков и работников интернатов.

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