RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бустерну дозу тепер можна отримати раніше. Названо новий термін

Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів вдвічі скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. Від тепер її рекомендують робити з 90-го дня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Згідно з ухваленою постановою, бустерну дозу рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення.

Зокрема, відтепер під час формування сертифікату з вакцинації - документ міститиме відповідну позначку про щеплення бустером.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі відомо про бустерне щеплення та чи захищає воно від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповідав чим відрізняється бустерне та додаткове щеплення.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський анонсував розширення програми "єПідтримка". Вона передбачатиме додаткову виплату "ковідної" тисячі за вакцинацію бустерною дозою.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація