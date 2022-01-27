Бустерну дозу тепер можна отримати раніше. Названо новий термін

Кабінет міністрів вдвічі скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. Від тепер її рекомендують робити з 90-го дня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.
Згідно з ухваленою постановою, бустерну дозу рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення.
Зокрема, відтепер під час формування сертифікату з вакцинації - документ міститиме відповідну позначку про щеплення бустером.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі відомо про бустерне щеплення та чи захищає воно від нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповідав чим відрізняється бустерне та додаткове щеплення.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський анонсував розширення програми "єПідтримка". Вона передбачатиме додаткову виплату "ковідної" тисячі за вакцинацію бустерною дозою.