Частина Австралії пішла на локдаун через спалах коронавірусу "Дельта"

В деяких регіонах Австралії запроваджують локальні локдауни через спалахи коронавірусу. Влада вважає, що спалахи спричинені заразним варіантом коронавірусу "Дельта".
Про це повідомляє The Guardian.
Видання зазначає, що Австралія стикається з кількома спалахами дуже заразного варіанту коронавірусу Delta, причому хвиля обмежень котиться всією країною і занурює деякі міста в локдауни вперше з початку пандемії.
Мешканці всіх штатів і територій країни - крім острівного штату Тасманія - знову живуть під обмеженнями. У Сіднеї та Дарвіні запровадили жорсткі локдауни. Масковий режим в приміщеннях запровадили в Аделаїді та Канберрі.
Масштаби спалаху є незначними порівняно з деякими іншими країнами, але австралійці практикують жорсткі обмеження при перших ознаках спалаху вірусу. Цей режим поєднується з суворими обмеженнями для громадян, які повертаються до країни або навіть залишають її.
Спалах також поновив питання щодо програми вакцинації в Австралії, адже в деяких регіонах вона відбувається повільно. Австралія має один з найнижчих показників вакцинації серед усіх розвинених країн, де менше 5% населення повністю вакциновано.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня в австралійському Сіднеї вперше з початку пандемії запровадили локдаун. Він триватиме два тижні.
Австралійські медики попередили, що для передачі коронавірусу "Дельта" не потрібно 15 хвилин контакту з інфікованим, як це було з "Уханьским" варіантом. Передача вірусу може відбутися навіть після нетривалого перебування поруч з хворим.