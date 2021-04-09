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У Черкасах продовжили дистанційне навчання для учнів 5-11 класів

Автор: Инна Собора

Через карантин у Черкасах школи продовжать навчатися дистанційно з 12 квітня. Однак учням 1-4 класів дозволять відвідувати заняття.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook.

За його словами, наразі невідомо, коли у школах зможуть відновити навчання.

"Хочу повідомити, в першу чергу: з 12 квітня ми продовжуємо дистанційний формат навчання для учнів 5 – 11 класів, а ще для вихованців позашкільної та початкової мистецької освіти. Натомість для дошкільнят та 1 – 4 класів школи із садочками й надалі будуть відкритими", - написав Бондаренко.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована. Втім, навіть у разі посилення карантину закривати парки та торгові центри не будуть.

РБК-Україна писало, що незважаючи на "помаранчеву зону" карантин у Черкаській області можуть точково посилити. На сьогодні напружена ситуація з COVID в декількох територіальних громадах.

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