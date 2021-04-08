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Черкаська область залишається в "помаранчевій зоні". Але просить точково посилити карантин

Новость на русском → Черкаси, Четвер 08 квітня 2021 13:26
Черкаська область залишається в "помаранчевій зоні". Але просить точково посилити карантин Фото: Черкаська область може посилити карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Незважаючи на "помаранчеву зону" карантин у Черкаській області можуть точково посилити. На сьогодні напружена ситуація з COVID в декількох територіальних громадах.

Про це у Facebook повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

За його словами, перевищення показників фіксується в Черкасах, Умані, Смілі, Каневі, Звенигородській, Черкаській, Уманській РДА, а також дев'яти територіальних громадах області

"Тому на обласній ТЕБ та НС ми настійно рекомендуємо громадам, розташованих в цих районах, ввести додаткові обмеження. Важливо розуміти відповідальність громад у цьому процесі, адже "помаранчева" зона передбачає рекомендаційний характер", - зазначив Скічко.

За його словами, в цій ситуації оперативність відіграє важливу роль.

"Звертаюся до керівників територіальних громад... щоб вони вводили додаткові обмеження. Тому що для того, щоб вберегти всіх, треба чимось жертвувати, треба жертвувати в першу чергу розважальними заходами. І ця відповідальність - на керівниках територіальних громад", - додав Скічко.

Черкащину МОЗ поки що залишає в помаранчевій зоні. Але ми стежимо, де ситуація з коронавірусом найбільш критична, і де...

Posted by Олександр Скічко on Thursday, April 8, 2021

Нагадаємо, раніше Херсонська область ввела жорсткий карантин. Єдиний регіон в "жовтій зоні" вирішив заборонити прийом відвідувачів у ресторанах, роботу ТРЦ і так далі.

А Львів вже продовжив локдаун до 19 квітня.

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