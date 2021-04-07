Ляшко пояснив, чому Черкаська та Рівненська області не потрапили в "червону зону"

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому Черкаська та Рівненська області не потрапили до "червоної зони" карантину за результатами держкомісії з ТЕБ та НС. За його словами, в областях немає ризику ризику колапсу локальної медичної системи, попри значну кількість хворих на коронавірус.

Він зазначив, що зайнятість всіх “ковідних” ліжок у Черкаській області зараз становить - 49%, у Рівненській – 60 %, ліжок з киснем у Черкаській- 46%, що менше від встановленого показника у 65%.

"Це свідчить про поточну відсутність ризику колапсу локальної медичної системи у зазначених регіонах, тому прийнято рішення про продовження посиленого моніторингу та не встановлювати в цих областях "червоного" рівня епідемічних обмежень", - сказав Ляшко.

Зазначимо, що за даними МОЗ, учора, 6 квітня, в Черкаській області зафіксували 745 нових хворих на коронавірус, а в Рівненській - 666 випадків. Цей показник значно більший, ніж в інших областях "помаранчевої зони",