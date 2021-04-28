Чернігів відзавтра послаблює карантин, хоча місто досі в "червоній" зоні

У Чернігові на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про послаблення карантину з 29 квітня. Місто досі перебуває у "червоній" зоні.
З 29 квітня з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів на території міста дозволили:
прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів.
роботу суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) на відкритих (літніх) майданчиках.
відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування.
відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області, які здійснюють підготовку до офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.
З 5 травня дозволили:
відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, спеціальних закладів освіти (навчально–реабілітаційних центрів), закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти учнями 1–4 класів.
проведення спортивно–масових заходів, включених до календарного плану спортивно–масових заходів з видів спорту м.Чернігова на відкритому повітрі без глядачів.
Окрім того, у Чернігові планують відновити роботу міського громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.