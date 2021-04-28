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Чернігів відзавтра послаблює карантин, хоча місто досі в "червоній" зоні

Автор: Инна Собора

У Чернігові на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про послаблення карантину з 29 квітня. Місто досі перебуває у "червоній" зоні.

Про це повідомили у прес-службі Чернігівської міськради.

З 29 квітня з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів на території міста дозволили:

  • прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів.
  • роботу суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) на відкритих (літніх) майданчиках.
  • відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування.
  • відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області, які здійснюють підготовку до офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

З 5 травня дозволили:

  • відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, спеціальних закладів освіти (навчально–реабілітаційних центрів), закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти учнями 1–4 класів.
  • проведення спортивно–масових заходів, включених до календарного плану спортивно–масових заходів з видів спорту м.Чернігова на відкритому повітрі без глядачів.

Окрім того, у Чернігові планують відновити роботу міського громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.

Раніше повідомлялося, що в Україні на цьому тижні з "червоної" зони може вийти Чернігівська область.

Нагадаємо, з 8 квітня у Чернігові вирішили запровадити додаткові обмеження через коронавірус. Зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюється за "спецперепустками".

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