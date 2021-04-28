Чернигов с завтрашнего дня ослабляет карантин, хотя город до сих пор в "красной" зоне

В Чернигове на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение об ослаблении карантина с 29 апреля. Город до сих пор находится в "красной" зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета .

Кроме того, в Чернигове планируют возобновить работу городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.

С 29 апреля с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий на территории города разрешили:

Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе из "красной" зоны может выйти Черниговская область.

Напомним, с 8 апреля в Чернигове решили ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса. В частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по "спецпропускам".