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Чернигов с завтрашнего дня ослабляет карантин, хотя город до сих пор в "красной" зоне

Автор: Инна Собора

В Чернигове на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение об ослаблении карантина с 29 апреля. Город до сих пор находится в "красной" зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.

С 29 апреля с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий на территории города разрешили:

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового обслуживания населения, работающих на открытом воздухе помимо торгово–развлекательных центров и развлекательных заведений.
  • работу субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов) на открытых (летних) площадках.
  • посещение учреждений специального внешкольного образования спортивного направления.
  • посещение спортивных залов спортсменами сборных команд города и области, которые осуществляют подготовку к официальным спортивным соревнованиям, включенным в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.

С 5 мая разрешили:

  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, в том числе, специальных учебных заведений (учебно–реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учащимися 1-4 классов.
  • проведение спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий по видам спорта г. Чернигова на открытом воздухе без зрителей.

Кроме того, в Чернигове планируют возобновить работу городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.

Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе из "красной" зоны может выйти Черниговская область.

Напомним, с 8 апреля в Чернигове решили ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса. В частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по "спецпропускам".

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