Чернівецька область може вийти з "червоної зони" карантину вже завтра
Чернівецька область 22 квітня може вийти з "червоної зони" карантину і перейти в "жовту". Офіційно рішення буде прийнято в ході засідання держкомісії ТЕБ НС, яке має розпочатися сьогодні о 18:00.
Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.
"О 18 годині відбудеться засідання держкомісії у Києві. Нам вже скинули проект рішення комісії, і з завтрашнього дня, з опівночі, нашу область буде виведено з червоної зони до жовтої", - сказав Осадчук.
Раніше в МОЗ України заявили, що з "червоної зони" адаптивного карантину найближчим часом має вийти Чернівецька область. В регіоні спостерігається значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Наразі "червона зона" карантину діє в 12 регіонах України, "жовта" - в 3. У "червоній зоні" з максимальними обмеженнями - Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
У них заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота кінотеатрів та інших розважальних установ.
Також повідомлялося, що найближчим часом з "червоної зони" може вийти Житомирська область.