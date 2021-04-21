ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чернівецька область може вийти з "червоної зони" карантину вже завтра

Новость на русском → Буковина, Середа 21 квітня 2021 15:36
Чернівецька область може вийти з "червоної зони" карантину вже завтра Фото: Чернівецька область може вийти з "червоної зони" карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Чернівецька область 22 квітня може вийти з "червоної зони" карантину і перейти в "жовту". Офіційно рішення буде прийнято в ході засідання держкомісії ТЕБ НС, яке має розпочатися сьогодні о 18:00.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.

"О 18 годині відбудеться засідання держкомісії у Києві. Нам вже скинули проект рішення комісії, і з завтрашнього дня, з опівночі, нашу область буде виведено з червоної зони до жовтої", - сказав Осадчук.

Раніше в МОЗ України заявили, що з "червоної зони" адаптивного карантину найближчим часом має вийти Чернівецька область. В регіоні спостерігається значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Наразі "червона зона" карантину діє в 12 регіонах України, "жовта" - в 3. У "червоній зоні" з максимальними обмеженнями - Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У них заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота кінотеатрів та інших розважальних установ.

Також повідомлялося, що найближчим часом з "червоної зони" може вийти Житомирська область.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19