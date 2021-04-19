"Червону" зону карантину скоро може покинути ще один регіон
В Україні найближчим часом можуть скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони може вийти Житомирська область.
Про це заявила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє "Замкова гора".
За її словами, завантаженість ліжок у регіоні значно зменшилася - 55%. Також покращилась ситуація з госпіталізацією хворих COVID-19.
"За такими ключовими показниками, а також за кількістю інфікованих ми наближаємося до того, щоб все-таки з "червоної" зони карантину вийти", - повідомила Наталія Остапченко.
Станом на сьогодні, у "червоні" зоні карантину 12 областей та Київ. В цій зоні Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
З "червоної" зони раніше вийшли Івано-Франківська та Закарпатська області.
Нагадаємо, у Львові продовжили посилений карантин до 4 травня. Проте місцева влада прийняла рішення послабити деякі карантинні обмеження.
Зазначимо, в Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів. На такий крок пішли на тлі зменшення захворюваності серед школярів та учителів.
Крім того, у Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.