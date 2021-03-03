Кількість зростає: в Україні 7235 нових COVID-випадків

Зазначимо, що вчора повідомляли про 5336 випадків, тому за добу кількість нових заражень зросла майже на дві тисячі.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

За вчора госпіталізували 3486 осіб; померли 185 пацієнтів та одужали 5 118 осіб.

За добу зробили 85 043 тестування (зокрема методом ПЛР - 34 945, методом ІФА - 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 410).

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 364 705 випадків коронавірусу, 1 182 036 людей одужали та 26 397 - померли.