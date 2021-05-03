Кількість випадків COVID-19 в Індії досягла 20 мільйонів

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії загальна кількість інфікованих в Індії досягла 19,93 мільйона, збільшилася на 368 147 нових випадків за останні 24 години, а кількість загиблих збільшилася на 3 417 до 218 959 чоловік. На даний час проходять лікування не менше 3,4 мільйона осіб.

Протягом останніх 12 днів в Індії фіксується понад 300 тисяч нових заражень.

Лікарні в Індії переповнені, запаси медичного кисню виснажилися, а морги і крематорії переповнені трупами. Пацієнти вмирають на лікарняних ліжках, в машинах швидкої допомоги і на стоянках на вулиці.

Щонайменше 11 штатів і регіонів наказали обмежити рух, щоб зупинити епідемію, але уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді, який широко критикується за те, що він дозволив кризі вийти з-під контролю, неохоче оголошує про національну ізоляцію, побоюючись економічних наслідків.

Моделювання, проведене групою урядових радників, показує, що пік захворюваності коронавірусом може досягти середовища на цьому тижні, на кілька днів раніше, ніж передбачалося раніше, оскільки вірус поширюється швидше, ніж очікувалося.