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Число померлих від COVID в світі перевищило 4 млн осіб, - Reuters

Автор: Марія Кучерявець

За період пандемії кількість летальних випадків від коронавірусу у всьому світі перевищило позначку в 4 млн людей. З них майже половина смертей була зафіксована протягом останніх п’яти місяців.

Про це повідомляє Reuters.

"Більш ніж за рік число загиблих від COVID-19 досягло 2 млн осіб. Однак наступні 2 млн смертей були зареєстровані всього за останні 166 днів", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками агентства, п'ять провідних країн світу лідирують за кількістю летальних випадків від COVID-19.

Так, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Індія, Росія і Мексика - складають близько 50% всіх смертей у світі.

Водночас Перу, Угорщина, Боснія, Чеська Республіка та Гібралтар мають найвищі показники смертності при високій кількості одужуючих.

Нагадаємо, що у квітні голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив про те, що пандемія коронавірусу у світі посилюється.

Додамо, що тоді йшлося про динаміку, яка була зафіксована у перші 5 місяців пандемії.

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