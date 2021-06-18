Число померлих від COVID в світі перевищило 4 млн осіб, - Reuters

"Більш ніж за рік число загиблих від COVID-19 досягло 2 млн осіб. Однак наступні 2 млн смертей були зареєстровані всього за останні 166 днів", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками агентства, п'ять провідних країн світу лідирують за кількістю летальних випадків від COVID-19.

Так, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Індія, Росія і Мексика - складають близько 50% всіх смертей у світі.

Водночас Перу, Угорщина, Боснія, Чеська Республіка та Гібралтар мають найвищі показники смертності при високій кількості одужуючих.